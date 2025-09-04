Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta sexta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta sexta-feira (5). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante de motorista

Ajudante de saneamento

Ajudante instalador ar condicionado

Analista fiscal

Assistente de vendas

Arte finalista

Atendente de mesas

Atendente de lanchonete

Atendente de lojas

Auxiliar administrativo

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de descarga moega

Auxiliar de estoque

Auxiliar de ensaque

Auxiliar de expedição

Auxiliar de instalação sistema de segurança

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de logística

Auxiliar de manutenção industrial

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar de mecânico caminhão

Auxiliar de montador de portas

Auxiliar de montagem de vidros carro

Auxiliar de op. de moinho de trigo

Auxiliar de produção metalúrgica

Aux. de produção – Avenorte

Aux. de produção – GTFoods

Aux. de produção – JBS/ SEARA

Aux. de produção – UNITA/ COPACOL

Aux. Recuperador de embreagem

Auxiliar de serviços esgoto

Auxiliar ou tec. de engenheiro civil

Balconista crediário

Camareira

Carpinteiro

Confeiteira

Consultor de vendas

Cozinheira

Desossador

Eletricista

Eletricista auxiliar

Empregado doméstica

Estoquista

Farmacêutico

Fisioterapeuta hospital

Frentista

Inspetor de qualidade frigorífico

Instalador multskill – redes de internet

Instrutora de Pilates

Lavador de bombanas

Mecânico de caminhão

Mecânico de suspensão

Mecânico de ônibus

Mecânico eletricista ônibus

Montador de estrutura metálicas

Montador de pneus

Motorista de caminhão

Motorista de caminhão bebidas

Motorista de caminhão frigorífico lombador

Motorista de guincho

Office boy bicicleta

Operador de caixa

Operador de caldeira

Operador de munk/guindaste

Operador de plataforma- pendura viva JBS/SEARA

Pedreiro

Promotor de vendas

Recepcionista

Representante comercial

Salgadeira

Serralheiro/metalúrgico

Serventes de obras

Serviços gerais

Técnico em eletrônica

Vendedor digital (leads)

Vendedor externo

Vendedor interno

Zelador

* Vagas para supermercado

Açougueiro

Assistente de prevenção de perdas

Atendente de padaria

Auxiliar de açougueiro

Balconista

Empacotador

Operador de caixa

Repositor

* Vagas exclusivas PCD (Pessoa com Deficiência)

Assistente administrativo

Auxiliar de serviços gerais

Empacotador

Inspetor de aluno

Leiturista

Monitor de ressocialização

Recepcionista

Servente de limpeza

Vigia