Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta sexta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta sexta-feira (03/02/2023). Atendimento ao público das 8h as 11h e das 13h30 as 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

• Açougueiro

• Ajudante de eletricista

• Ajudante de Motorista

• Ajudante de pátio de sucata

• Assistente de Depto fiscal

• Auxiliar de confeitaria

• Auxiliar de contabilidade

• Auxiliar de estoque

• Auxiliar de serv. Gerais masc e fem safra

• Auxiliar de linha de produção – JBS

• Auxiliar de linha de produção – UNITA

• Auxiliar de produção frigorífico

• Caixa mercado

• Chapeiro

• Comprador

• Cozinheiro

• Eletricista manut. Industrial

• Empacotador

• Encarregado de Dpto fiscal

• Frentista

• Garçom

• Gerente de vendas loja

• Instalador de alarmes

• Mecânico de automóvel

• Montador de estrutura metálica

• Motorista frigorífico

• Motorista entregador com carro

• Operador de caldeira

•Pedreiro

• Promotor de vendas

• Repositor de mercadorias

• Representante comercial

• Servente de obras

• Serviços gerais fem

• Técnico em nutrição

Técnico de refrigeração

• Técnico em energia solar

• Tratorista em Aviário b

• Vendedor externo pneus

• Vendedor externo prod financeiros

• Vendedor interno

• Vendedor mat const. Peabiru

• Vendedor Técnico de informática

Vagas para PcD (Pessoa com Deficiência)

• Ajudante de produção

• Almoxarife

• Auxiliar administrativo

• Classificador de produtos agrícolas

• Desenhista de projetos

• Empacotador

• Motorista CNH E

• Operador de produção

• Planejador de manutenção industrial

• Técnico em Manutenção Eletrônica

• Vigilante

• Movimentador de mercadoria (Luiziana)

• Secretaria Detec (Luiziana)

• Ajudante de serviços gerais (Luiziana)