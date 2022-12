Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta sexta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta sexta-feira (2/12/2022). Atendimento em horário especial devido ao jogo do Brasil, das 07h30 às 13h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Açougueiro

Ajudante de motorista

Analista de peças sênior

Armador

Atendente de Adega

Atendente de lanchonete

Auxiliar administrativo – com experiência

Auxiliar de dentista com curso ASB – sem experiência

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de linha de produção – Seara

Auxiliar de linha de produção – Unitá

Auxiliar de linha de produção – frigorifico sem exp.

Auxiliar de produção gráfica – sem exp. Masc.

Auxiliar Operacional de grãos- MAMBORÊ

Auxiliar de manutenção elétrica

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar técnico eletrônico

Biomédica

Chapeiro

Churrasqueiro e auxiliar de churrasqueiro

Classificador de grãos-MAMBORÊ

Consultor agricola- temporário

Costureira industrial

Cozinheira

Dentista Clínico Geral- sem exp.

Eletricista e auxiliar de eletricista

Ensacador

Farmacêutico

Garçom

Gerente de loja de utensílios

Inspetor de alunos

Lavador de automóveis

Mecânico de caminhão

Motorista Frigorífico – hab. C

Motorista Toco – hab. C

Operador de máquinas de grãos- MAMBORÊ

Repositor de mercado

Repositor de depósito

Padeiro

Pedreiro

Recepcionista de hotel – com disponibilidade

Recepcionista de dentista – sex experiência

Supervisor Operacional – Hamburgueria

Técnico em alimentos

Técnico em segurança do trabalho

Torneiro Mecânico

Vendas:

– Auto center

– Cursos

– Motos e consórcios

– Material de construção

– Placa solar

– Estrutura metálica – externo

– Produtos de linha PET

– Produtos de linha automotiva – externo com hab. B

– Roupas esportivas

– Uniformes – externo com hab. A/B

Vagas para PcD – (Pessoa com Deficiência)

Almoxarife

Auxiliar administrativo

Auxiliar de mecânica

Ajudante de serviços gerais

Auxiliar de serviços gerais

Empacotador (mercado)

Telefonista Atendente

Técnico em Segurança do trabalho