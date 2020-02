Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta sexta-feira

Confira as vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador de Campo Mourão, para esta sexta-feira (14 de fevereiro).. Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador (SINE), que fica na Av. Irmãos Pereira, número 1.451 . As vagas aqui listadas estão sujeitas a sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso pré°1451. Os telefones para contato são: (44) 3201-2261 / (44) 3201-2250. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia