Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta sexta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta sexta-feira (14/05/2021). Atendimento das 8h às 11h e das 13h30 às 17h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia.

Confira as vagas:

– Açougueiro

– Ajudante de eletricista Industrial

– Analista de cobrança

– Armador

– Auxiliar de linha de produção (Unitá)

– Carpinteiro

– Chapeiro para restaurante (Grelha)

– Coordenador administrativo

– Estoquista – Masc

– Eletricista Industrial

– Gerente comercial

– Lavador de carro/serviços gerais

– Mecânico de automóvel (Suspensão)

– Motorista de van – Transporte de trabalhadores

– Motorista de caminhão

– Movimentador de mercadoria (aves)

– Operadora de caixa com experiência

– Pedreiro

– Representante comercial autônomo

– Roçador com máquina costal

– Serviços gerais

– Técnico capilar

– Técnica de enfermagem/Cuidadora

– Técnico em instrumentação

– Telemarketing

– Televendas

– Tosador/Banhista de animais domésticos

– Tosador

– Vendedor interno

– Vendedor de energia solar – Equipamentos e serviços

– Zelador

VAGAS PARA PCD (pessoa com deficiência)