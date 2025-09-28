Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta segunda-feira
A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta segunda-feira (29). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.
Confira as vagas:
Ajudante de motorista
Ajudante de saneamento
Analista fiscal
Assessor de parcerias Júnior
Assistente administrativo
Assistente de vendas
Arte finalista
Atendente de balcão peças
Atendente de farmácia balconista
Atendente de lanchonete
Atendente de lojas
Atendente de sorveteria
Atendente de restaurante
Auxiliar administrativo
Auxiliar contábil
Auxiliar de confeitaria
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de depósito
Auxiliar de eletrotécnica
Auxiliar de ensaque
Auxiliar de estoque
Auxiliar de expedição
Auxiliar de inst. sistema de segurança
Auxiliar de lavanderia
Auxiliar de limpeza
Auxiliar de logística
Auxiliar de manutenção industrial
Auxiliar de mecânico caminhão
Auxiliar de mecânico desmontador
Auxiliar de op. de moinho de trigo
Auxiliar de produção eletrônica
Aux. de produção – GTFoods
Aux. de produção – JBS/ SEARA
Aux. de produção – UNITA/ COPACOL
Auxiliar de topógrafo
Auxiliar financeiro
Auxiliar ou tec. de engenheiro civil
Auxiliar técnico de rede
Caldeireiro montador
Carpinteiro
Caseiro
Chapeiro lanchonete
Confeiteira
Consultor de vendas
Copeira de hotel
Copeira de hospital
Cozinheira
Educadora social
Eletricista
Eletricista auxiliar
Garçonete
Inspetor de qualidade frigorífico
Instalador multskill – redes de internet
Instrutora de Pilates
Lavador de bombanas
Lavador de veículos
Mecânico de caminhão
Mecânico de ônibus
Mecânico eletricista ônibus
Mecânico montador
Montador de estrutura metálicas
Motorista de caminhão bebidas
Motorista de caminhão frigorífico lombador
Motorista entregador
Office boy bicicleta
Operador de caixa
Operador de máquina de estampa
Operador de negócios
Pedreiro
Promotor de vendas
Recepcionista
Salgadeira
Servente de limpeza
Serralheiro/metalúrgico
Serventes de obras
Serviços gerais
Soldador
Técnico de enfermagem
Técnico de refrigeração ar condicionado
Técnico em eletrônica
Técnico em informática
Técnico em telecomunicações
Trabalhador rural
Vendedor digital (leads)
Vendedor externo
Vendedor interno
Vigia finais de semana
Zelador
* Vagas para supermercado
Açougueiro
Assistente de prevenção de perdas
Atendente de padaria
Auxiliar de açougueiro
Balconista
Empacotador
Operador de caixa
Repositor
* Vagas exclusivas PCD (Pessoa com Deficiência)
Empacotador
Leiturista
Monitor de ressocialização
Recepcionista
Vigia