Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta segunda-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta segunda-feira (28/03/2022). Atendimento das 08h às 11h30 e das 13h30.as 17h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Acabador de mármore

Açougueiro

Ajudante de Motorista

Analista fiscal

Atendente de balcão (oficina mecânica)

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo Vistoriador

Auxiliar de confeiteiro

Auxiliar de linha de produção (Unitá)

Auxiliar de linha de produção masc (artefatos de cimento)

Auxiliar de linha de produção (Seara)

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar odontológico/recepcionista

Cirurgião dentista

Consultor imobiliário

Eletricista

Garçom

Motorista de caminhão truck

Pedreiro

Preparador (pintura automotiva)

Recepcionista de hotel

Servente de obras (10 vagas)

Soldador

Técnico em informática

Técnico em segurança do trabalho

Técnico ou auxiliar em refrigeração

Vendedor externo (pneus)

Vendedor externo (confecções/uniformes)

Vendedor externo (energia solar)

Vendedor interno

VAGA PARA PCD (Pessoa com deficiência)

Armazenista de sementes

Auxiliar administrativo

Auxiliar de controle financeiro

Empacotador de supermercado

Movimentador de mercadorias

Operador de computador