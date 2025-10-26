Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta segunda-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta segunda-feira (27). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Analista de compras

Analista fiscal

Assessor de parcerias Júnior

Assistente de logística

Assistente de vendas

Atendente balconista

Atendente de farmácia

Atendente de lanchonete

Atendente de lojas

Auxiliar administrativo

Auxiliar contábil

Auxiliar de compras

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de eletrotécnica

Auxiliar de ensaque

Auxiliar de estoque

Auxiliar de expedição

Auxiliar de farmácia de manipulação

Auxiliar de logística

Auxiliar de manutenção industrial

Auxiliar de mecânico automóvel

Auxiliar de mecânico desmontador

Auxiliar de op. de moinho de trigo

Auxiliar de padeiro

Auxiliar de produção

Aux. de produção – GTFoods

Aux. de produção – JBS/ SEARA

Aux. de produção – UNITA/ COPACOL

Caldeireiro montador

Carpinteiro

Caseiro

Chapeiro lanchonete

Confeiteira

Consultor de vendas

Controlador de acesso

Cozinheira

Cuidador de idosos

Desossador

Eletricista

Eletricista auxiliar

Faxineiro

Garçonete

Inspetor de qualidade frigorífico

Lavador de veículos

Mecânico de caminhão

Mecânico de ônibus

Mecânico eletricista automóveis

Mecânico montador

Motorista de caminhão

Motorista de caminhão frigorífico lombador

Motorista de guincho

Motorista entregador

Motorista operador de guindaste

Operador de caixa

Operador de negócios

Pedreiro

Recepcionista

Recepcionista de hotel

Salgadeira

Serventes de obras

Serviços gerais

Soldador

Supervisor de logistica

Suporte técnico fibra ótica

Técnico de enfermagem

Técnico de planejamento de obras

Técnico de refrigeração ar condicionado

Técnico em informática

Vendedor externo

Vendedor interno

Zelador

* Vagas para supermercado

Açougueiro

Auxiliar de depósito

Empacotador

Operador de caixa

Repositor

* Vagas exclusivas PCD (Pessoa com Deficiência)

Empacotador

Leiturista

Monitor de ressocialização

Recepcionista

Vigia