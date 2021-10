Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta segunda-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta segunda-feira (25/10/2021). Atendimento das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

• Ajudante de carga e descarga

• Ajudante de sondador de poços

• Atendente de lanchonete

• Auxiliar de cozinha (com experiencia em massas)

• Auxiliar de pizzaiolo

• Auxiliar de produção (marcenaria)

• Auxiliar de produção Seara/JBS

• Auxiliar de produção Unitá/Copacol

• Borracheiro

• Caixa no comércio

• Camareira de hotel

• Carreteiro

• Consultor de vendas

• Copeira de hotel

• Estampador de tecidos

• Extensionista de cílios

• Lavador de caminhões

• Mecânico de automóvel

• Mecânico de manutenção industrial

• Montador de móveis

• Operador de telemarketing

• Recepcionista de hotel

• Repositor de mercadorias

• Técnico em implantação de sistemas

• Vendedor de crédito e financiamento

• Zeladora

Vagas para PCD (Pessoa com deficiência)

Analista de redes e comunicação de dados

Analista de sistemas

Assistente de marketing e comunicação

Auxiliar administrativo

Auxiliar de controle de transportes

Auxiliar de produção

Auxiliar laboratorista industrial

Caixa

Movimentador de mercadorias

Serviços gerais (meio período)