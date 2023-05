Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta segunda-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para segunda-feira (22/05/2023). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Açougueiro

Ajudante de pátio

Analista de transporte

Atendente de Padaria

Atendente de lanchonete

Auxiliar administrativo

Auxiliar contábil

Aux. de Cozinha – lanchonete

Auxiliar de expedição

Auxiliar Operacional logística

Auxiliar de produção – frigoríficos

Auxiliar de produção – JBS

Auxiliar de produção – UNITA

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de vidraceiro

Cozinheira – lanchonete

Cuidadora de idoso

Eletricista Veicular

Eletricista auxiliar

Eletricista de instalações industriais

Ensacador

Mecânico de motos

Mecânico industrial

Motorista entregador de bebida e frios

Motorista frigorífico

Operador de caldeira

Padeiro

Professor de idiomas

Recepcionista administrativo

Recepcionista atendente – hotel

Representante comercial- material de construção

Soldador

Telemarketing

Trabalhador na limpeza de vias públicas

Vendedor interno – tintas

Vendedor interno – caminhão

Vendedora materiais esportivos