Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta segunda-feira
A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta segunda-feira (18). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.
Confira as vagas:
Ajudante instalador ar condicionado
Ajudante de motorista
Analista contábil Jr
Assistente de vendas
Arte finalista
Atendente de alarme tático
Atendente de lanchonete
Atendente de lojas
Auxiliar administrativo
Auxiliar comercial de marketing
Auxiliar de almoxarifado
Auxiliar de confeitaria
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de expedição
Auxiliar de instalação sistema de segurança
Auxiliar de lavanderia
Auxiliar de limpeza
Auxiliar de logística
Auxiliar de manutenção industrial
Auxiliar de mecânico caminhão
Auxiliar de montagem de vidros carro
Auxiliar de produção
Aux. de produção – Avenorte
Aux. de produção – JBS/ SEARA
Aux. de produção – UNITA/ COPACOL
Auxiliar de serviços esgoto
Auxiliar em saúde bucal
Auxiliar técnico eletrônica
Caixa de posto de combustível
Camareira
Caseiro
Chapista lanchonete
Confeiteira
Consultor de serviços
Consultor de vendas
Controlador de acesso
Cozinheira
Cuidador de cadeirante
Desossador
Eletricista
Eletricista auxiliar
Empregado doméstica
Encanador
Encarregado de loja
Estoquista
Fatiador de frios
Farmacêutico
Frentista
Gerente bar
Inspetor de qualidade frigorífico
Instalador multskill – redes de internet
Lavador de bombanas
Lubrificador de automóveis
Mecânico de caminhão
Mecânico de extintores
Mecânico de ônibus
Mecânico eletricista ônibus
Mecânico manutenção industrial
Montador de estrutura metálicas
Montador de pneus
Motorista de frigorífico lombador
Motorista de guincho
Motorista entregador
Office boy bicicleta
Operador de caixa
Operador de caldeira
Operado de munk/guindaste
Operador de plataforma- pendura viva JBS/SEARA
Orientador de atividades de corte e costura
Pedreiro
Professor de inglês
Professor pedagogo
Recepcionista de hotel
Recepcionista de serviço
Recepcionista secretária
Repositor de mercadorias
Salgadeira
Serralheiro/metalúrgico
Serventes de obras
Serviços gerais
Trabalhador rural
Vendedor digital (leads)
Vendedor externo
Vendedor interno
Zelador
* Vagas para supermercado
Auxiliar de açougueiro
Auxiliar de depósito
Empacotador
Operador de caixa
Repositor
* Vagas exclusivas PCD (Pessoa com Deficiência)
Auxiliar administrativo
Auxiliar de limpeza
Assistente administrativo
Assistente de vendas
Consultor de peças
Empacotador
Inspetor de aluno
Leiturista
Recepcionista
Repositor de mercadoria
Servente de limpeza
Vigia