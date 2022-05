Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta segunda-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta segunda-feira (16/05/2022). Atendimento das 08h às 11h30 e das 13h30.as 17h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Açougueiro

Atendente de balcão

Atendente de lanchonete

Atendente de lanchonete/padaria

Atendente de telemarketing

Auxiliar administrativo (Financeira)

Auxiliar administrativo (Masc imobiliária)

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de produção (10 vagas – Unitá)

Auxiliar de produção (30 vagas Seara)

Caixa de loja

Camareira de hotel

Chapista de lanchonete

Crediarista

Consultor de vendas

Consultor de vendas externo

Controlador de almoxarifado

Doméstica

Entregador (moto e carro)

Garçom (restaurante)

Garçom (noturno)

Governanta

Mecânico de alinhamento e balanceamento

Mecânico de automóveis

Recepcionista de hotel

Representante comercial

Serviços gerais (noções de encanamento)

Técnica de enfermagem

Tosador/Banhista de animais

Vendedor interno

Vendedor interno (madeireira)

Vendedor porta a porta