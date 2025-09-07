Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta segunda-feira
A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta segunda-feira (8). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.
Confira as vagas:
Ajudante de motorista
Ajudante de saneamento
Analista fiscal
Assistente de vendas
Arte finalista
Atendente de mesas
Atendente de lanchonete
Atendente de lojas
Auxiliar administrativo
Auxiliar de confeitaria
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de descarga moega
Auxiliar de estoque
Auxiliar de ensaque
Auxiliar de expedição
Auxiliar de instalação sistema de segurança
Auxiliar de limpeza
Auxiliar de logística
Auxiliar de manutenção industrial
Auxiliar de mecânico caminhão
Auxiliar de montador de portas
Auxiliar de montagem de vidros carro
Auxiliar de op. de moinho de trigo
Auxiliar de produção metalúrgica
Aux. de produção – Avenorte
Aux. de produção – GTFoods
Aux. de produção – JBS/ SEARA
Aux. de produção – UNITA/ COPACOL
Aux. Recuperador de embreagem
Auxiliar de serviços esgoto
Auxiliar ou tec. de engenheiro civil
Balconista crediário
Camareira
Carpinteiro
Confeiteira
Consultor de vendas
Cozinheira
Desossador
Educadora social
Eletricista
Eletricista auxiliar
Empregado doméstica
Estoquista
Fisioterapeuta hospital
Frentista
Inspetor de qualidade frigorífico
Instalador multskill – redes de internet
Instrutora de Pilates
Lavador de bombanas
Mecânico de caminhão
Mecânico de suspensão
Mecânico de ônibus
Mecânico eletricista ônibus
Montador de estrutura metálicas
Motorista de caminhão
Motorista de caminhão bebidas
Motorista de caminhão frigorífico lombador
Office boy bicicleta
Operador de caixa
Operador de caldeira
Pedreiro
Promotor de vendas
Recepcionista
Representante comercial
Salgadeira
Serralheiro/metalúrgico
Serventes de obras
Serviços gerais
Técnico em eletrônica
Vendedor digital (leads)
Vendedor externo
Vendedor interno
Zelador
* Vagas para supermercado
Açougueiro
Assistente de prevenção de perdas
Atendente de padaria
Auxiliar de açougueiro
Balconista
Empacotador
Operador de caixa
Repositor
* Vagas exclusivas PCD (Pessoa com Deficiência)
Assistente administrativo
Auxiliar de serviços gerais
Empacotador
Inspetor de aluno
Leiturista
Monitor de ressocialização
Recepcionista
Servente de limpeza
Vigia