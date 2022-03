Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta segunda-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta segunda-feira (07/03/2022). Atendimento das 08h às 11h30 e das 13h30.as 17h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante de Motorista

Analista de marketing

Analista de vibração industrial

Atendente de balcão (mecânica)

Atendente de lanchonete/padaria

Assistente de logística

Auxiliar de cozinha (03 vagas)

Auxiliar de colocador de vidros

Auxiliar de Departamento Pessoal

Auxiliar de faturamento

Auxiliar de produção (Unitá/Copacol) – 10 vagas

Cabeleireira

Carreteiro

Chapeiro para restaurante

Corretor de imóveis

Costureira em geral

Cozinheiro

Eletricista industrial

Garçom

Lavador de veículos

Manicure

Motorista de caminhão (02 vagas)

Motorista de ônibus urbano

Recepcionista de hotel

Técnico em ar condicionado

Técnico ou auxiliar em refrigeração

Técnico em manutenção preditiva

Zeladora

VAGA PARA PCD (Pessoa com deficiência)

Assistente de produção

Ajudante de serviços gerais

Auxiliar de controle de estoque

Almoxarife

Auxiliar de controle de transporte

Analista contábil Jr

Analista de banco de dados Analista de gestão de projetos TI

Analista de sistemas

Assessor comercial

Auxiliar de documentação e registros

Auxiliar de controle de veículos

Auxiliar de crédito rural

Auxiliar fisco contábil

Empacotador de supermercado

Técnico agrícola

Técnico em segurança do trabalho

Trabalhador rural