Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta segunda-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta segunda-feira (03/10/2022). Atendimento 08h às 11h e das 13h30 às 16h30. À tarde, Seguro desemprego até 16h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

• Ajudante de motorista

• Atendente balconista (auto peças)

• Atendente de padaria e bistrô

• Atendente de açaitería

• Atendente de lanchonete

• Atendente/caixa (Açaí)

• Auxiliar administrativo

• Auxiliar de cozinha (salgadeira)

• Auxiliar de cozinha (hotel)

• Auxiliar de dentista

• Auxiliar de pintor

• Aux. de produção (Seara)

• Aux. de produção (Unitá)

• Auxiliar financeiro

• Caixa (mercado)

• Chapeiro

• Caseiro (casal)

• Confeiteira (mercado)

• Costureira

• Costureira industrial

• Cozinheira (experiência com peixes)

• Cuidadora

• Empacotador (mercado)

• Engenheiro ambiental (Cianorte)

• Farmacêutico

• Faxineira

• Garçom

• Lavador de caminhão

• Lavador de automóveis

• Mecânico de automóveis

• Meio oficial

• Metre (Chefe de cozinha – Cianorte)

• Motorista de caminhão (Bebidas)

• Motorista entregador A/B (Gás)

• Operador de empilhadeira

• Pedreiro

• Recepcionista atendente/vendas

• Servente de obras

• Serviços gerais (masculino)

• Serviços gerais zeladoria (masculino)

• Supervisor comercial (pizza/bar)

• Técnico de enfermagem

• Telemarketing

• Vendedora (Loja)

• Vendedora (Loja utensílios)

• Zeladora

• Zelador

Vagas para PcD – (Pessoa com Deficiência)

• Almoxarife

• Auxiliar de controle administrativo

• Auxiliar de controle financeiro

• Ajudante de serviços gerais

• Auxiliar administrativo

• Auxiliar de linha de produção

• Caixa

• Empacotador