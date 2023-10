Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta segunda-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para segunda-feira (02/10/2023). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante de motorista

Assistente de vendas

Atendente balconista

Atendente balconista (farmácia)

Atendente de lanchonete

Atendente de padaria

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de eletricista

Auxiliar de frios

Auxiliar financeiro

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de mecânico

Auxiliar de mecânico diesel

Aux. de produção – JBS

Aux. de produção – Unita

Auxiliar de pintor de automóveis

Auxiliar de padaria

Auxiliar de soldador

Auxiliar de vendas

Babá

Balconista (crediário)

Balconista (peças)

Biomédica esteta

Borracheiro

Camareira

Comunicador visual (designer de estamparia)

Consultor imobiliário

Consultor de vendas

Copeira (hotel)

Cozinheira

Contador

Costureira

Chapeira

Churrasqueiro

Eletricista

Eletricista automóveis

Eletricista industrial

Encanador

Fonoaudióloga

Garçom

Gerente de loja (tintas)

Gerente de oficina

Instalador de comunicação visual

Lavador de bombonas

Mecânico (automóveis)

Mecânico de empilhadeira

Mecânico de extintor

Mecânico Diesel

Mecânico industrial

Motorista de caminhão frigorífico

Motorista entregador (moto)

Office Boy

Operador de caixa

Operador de caixa (loja departamento)

Operador de escavadeira

Operador de motoserra

Operador de telemarketing

Pedreiro

Pintor (obras)

Pintor de automóveis

Pintor industrial

Promotor de Vendas (colchões)

Projetista

Recepcionista

Recepcionista de hotel

Repórter

Representante comercial autônomo

Servente de obras

Servente (limpeza)

Serviços gerais

Soldador

Soldador Tig

Supervisor administrativo

Social mídia

Tapeceiro

Técnico eletrotécnico

Tecnico eletromecânico

Torneiro mecânico

Vendedora (loja infantil)

Vendedor

Vendedor (loja de tintas)

Vendedor de carro

Vendedor de caminhão

Vendedor externo (produtos varejo)

Vendedor de móveis e eletros com exp.

Vendedor de peças de auto com exp.

Vendedor energia solar

Vendedor mat esportivos

Zeladora

(Vagas para Supermercado)

Ajudante de açougueiro

Auxiliar de depósito

Auxiliar de manutenção

Auxiliar de produção

Balconista

Empacotador

Operador de Caixa

Padeiro

Repositor

Salgadeira

Separador

Zeladora

(Vagas PCD – Pessoa com deficiência)

Analista contábil

Analista de crédito

Analista de sistemas

Analista de suporte e sistemas

Ajudante de eletricista industrial

Ajudante de serviços gerais

Ajudante de saneamento

Assistente administrativo

Auxiliar de serviços administrativos

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de enfermagem do trabalho

Auxiliar de mecânico

Call Center

Eletricista de manutenção industrial e operacional

Empacotador

Emissor de passagens

Engenheiro de automação

Engenheiro de segurança do trabalho

Instrumentista industrial

Motorista

Movimentador de mercadorias

Operador de máquina pesada

Secretária

Técnico em manutenção de computadores

Técnico em segurança do trabalho

Trabalhador rural

Vigilante