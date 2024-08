Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quinta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta quinta-feira (1°/08/2024). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante de eletricista

Ajudante de motorista

Analista contábil

Aplicador de adesivos

Arte finalista

Assistente administrativo – temporária

Assistente de mídias sociais

Atendente de balcão

Atendente de lanchonete

Auxiliar de administrativo

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de contabilidade

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de departamento pessoal

Auxiliar de dentista

Auxiliar de escritório

Auxiliar de expedição

Auxiliar de farmácia manipulação

Auxiliar de mecânico oficina

Auxiliar de produção

Aux. de produção – Frigorífico

Aux. de produção – JBS

Aux. de produção – Unita

Auxiliar de eletricista para redes de distribuição alta e baixa tensão

Auxiliar de vidraceiro

Caldeireiro

Camareira

Conferente de carga e descarga

Consultor comercial

Cozinheira

Eletricista

Eletricista para redes de distribuição alta e baixa tensão

Eletricista industrial

Encarregado de obras

Estampador de tecido

Fiscal de caixa

Garçom

Gerente

Instalador de cortinas e persianas

Mecânico caminhão

Mecânico industrial

Mecânico suspensão

Mestre de obras

Montador de equipamentos elétricos

Montador de móveis

Motorista carreteiro CNH E

Motorista de caminhão frigorífico

Motorista truck

Operador de máquina Madeira

Operador de telemarketing

Panfleteiro

Pedreiro

Pintor automotivo

Promotor de vendas

Recepcionista de hotel

Recepcionista secretária

Representante de vendas / comercial

Serralheiro

Servente de limpeza

Servente de obras

Serviços gerais

Soldador

Supervisor comercial

Técnico de montagem e instalação aviário

Técnico em segurança do trabalho

Técnico instalação de rede tv/rede

Tratorista

Vendedor interno

Vendendo externo

Vidraceiro

Zeladora

(Vagas para supermercado)

Açougueiro

Auxiliar de depósito

Balconista frios e padaria

Empacotador

Fiscal de caixa

Operador de caixa

Promotor de vendas

Repositor

Vendedor eletro

Zelador

Vagas exclusivas PCD

Auxiliar administrativo

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de mecânico

Recepcionista

Servente de limpeza

Telefonista

Vigia