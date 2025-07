Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quinta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta quinta-feira (31). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante instalador portas e janelas de alumínio

Analista contábil

Assistente de pós vendas

Arte finalista

Atendente balconista

Atendente de alarme tático

Atendente de farmácia

Atendente de lanchonete

Atendente de restaurante

Auxiliar administrativo

Auxiliar contábil

Auxiliar de compras

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de churrasqueiro

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de engenheiro civil

Auxiliar de escritório

Auxiliar de expedição

Auxiliar de inspeção federal- JBS/SEARA

Auxiliar de instalação sistema de segurança

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de manutenção industrial

Auxiliar de mecânico caminhão

Auxiliar de produção

Aux. de produção – Avenorte

Aux. de produção – GTfoods

Aux. de produção – JBS/ SEARA

Aux. de produção – UNITA/ COPACOL

Auxiliar financeiro

Balconista de crediário

Camareira

Caseiro

Chapista lanchonete

Consultor de serviços

Consultor de vendas

Controlador de acesso- operador de estacionamento

Costureira

Cuidador de cadeirante

Dedetizador

Desmontador de peças- ferro Velho

Desossador

Eletricista

Eletricista auxiliar

Encanador

Encarregado de loja

Engenheiro civil

Estoquista

Farmacêutico

Fiscal de caixa

Garçom

Gerente bar

Instalador multskill – redes de internet

Lavador de bombanas

Magarefe

Mecânico de automóveis

Mecânico de caminhão

Mecânico de extintores

Mecânico de ônibus

Mecânico eletricista ônibus

Mecânico manutenção industrial

Mestre de obras

Motorista entregador CNH A/B

Motorista de frigorífico lombador

Motorista de rodo caçamba

Office boy bicicleta

Operador de caixa

Operado de munk/guindaste

Operador de plataforma- pendura viva JBS/SEARA

Operador de tele vendas

Pedreiro

Pintor de obras

Professor pedagogo

Promotor de vendas

Recepcionista de hotel

Recepcionista secretária

Repositor de mercadorias

Salgadeira

Serralheiro/metalúrgico

Serviços gerais

Trabalhador rural- ordenha de leite

Vendedor digital (leads)

Vendedor externo

Vendedor interno

Zeladora

* Vagas para supermercado

Açougueiro

Agente de prevenção de perdas

Auxiliar de açougueiro

Balconista

Empacotador

Promotor de vendas

Repositor

Zeladora

* Vagas exclusivas PCD (Pessoa com Deficiência)

Auxiliar administrativo

Assistente administrativo

Assistente de vendas

Consultor de peças

Inspetor de aluno

Leiturista

Recepcionista

Repositor de mercadoria

Servente de limpeza

Vigia