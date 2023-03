Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quinta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta quinta-feira (30/03/2023). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de depósito

Auxiliar de linha de produção – JBS

Auxiliar de linha de produção UNITA

Auxiliar e produção padaria

Caixa restaurante

Camareira de motel

Chapeira

Chapeiro hamburgueria

Confeiteiro

Cozinheira lanchonete noite

Cozinheira restaurante

Cuidadora tempo integral

Dentista Cirurgião

Frentista caixa

Garçom

Gerente de Marcenaria

Impressor de ofsete

Lavador de veículos

Marceneiro

Mecânico de caminhão

Motorista entregador mat. Const.

Motorista entregador pet com exp.

Movimentador de mercadorias frango

Padeiro com exp.

Servente de obras

Serviços gerais mecânica

Vendedor de energia solar

Vendedor pracista equip. agrícolas

Vendedor pracista lacticínios

Vigilante

Zelador mercado

Vagas para PCD (Pessoa com deficiência)

Ajudante de serviços gerais

Analista de suporte jr

Assistente técnico de panificação

Atendente

Auxiliar administrativo

Auxliar de Serviços gerais

Call center

Eletricista predial e industrial

Laboratorista industrial

Mecânico de manutenção de veículos pesados

Motorista de caminhão

Movimentador de mercadorias

Pedreiro

Técnico em Manutenção de computadores

Torneiro Mecânico

Zeladoria