Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quinta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta quinta-feira (27/01/2022). Atendimento das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Administrador geral Telecom

Analista de recursos humano

Atendente de balcão (oficina)

Atendente de farmácia

Auxiliar de produção (chocolate)

Auxiliar de produção (Frigorífico)

Auxiliar de produção (materiais gráficos)

Auxiliar de produção Unitá/Copacol

Auxiliar de produção Seara/JBS

Chacreiro (sítio)

Costureira

Cuidadora (meio período)

Eletricista Industrial

Mecânico de automóvel

Mecânico linha pesada

Motorista de caminhão

Operador de caldeira

Operador de quadro de comando

Pedreiro

Pizzaiolo

Soldador montador

Técnico em segurança no trabalho

Vendedor de consórcio

Vendedor externo (mecânica/retífica)

Vendedora externo

Vendedora externo (Lácteos)

Vendedor interno (móveis)

VAGA PARA PCD (Pessoa com deficiência)

Analista contábil Jr

Analista de sistemas

Auxiliar de documentação e registros

Auxiliar de controle de veículos

Auxiliar de laboratório industrial

Eletricista industrial

Empacotador de supermercado

Estoquista

Lavador de veículos

Repositor

Secretária

Serviços gerais