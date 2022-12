Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quinta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta quinta-feira (22/12/2022). Horário de atendimento, das 8h às 11h e 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Açougueiro

Agente de inspeção – frigorífico

Ajudante de motorista

Armador

Atendente de farmácia

Atendente de lanchonete

Agente de inspeção – frigorífico

Armador

Atendente de farmácia

Atendente de lanchonete

Atendente de padaria

Auxiliar de farmácia

Auxiliar de serviços gerais- masc.

Auxiliar de serv. gerais fem.

Auxiliar de Higienização frigorifico – masc.

Auxiliar de linha de produção – frigorifico

Auxiliar de linha de produção – Unitá

Auxiliar de manutenção elétrica

Auxiliar de marceneiro

Banhista e tosador – Pet shop

Chapeiro

Consultora de beleza

Cozinheira

Consultor agrícola – temporário

Dentista clínico geral

Doméstica com exp.

Eletricista e Aux. de eletricista

Eletricista industrial

Ensacador

Estoquista auxiliar

Faxineira – meio período

Garçom

Gerente de loja de utensílios

Líder operacional de transportadora

Mecânico de caminhão

Mecânico de manutenção industrial

Motorista Frigorífico

Motorista entregador de bebidas

Operadora de telemarketing

Operador de empilhadeira

Operador de maquinas grãos – Mamborê

Padeiro

Pedreiro

Servente

Soldador

Téc. em enfermagem

Téc. em segurança do trabalho

Torneiro Mecânico

Área de vendas:

– Automóveis

– Auto center

– Uniformes (externo)

– Motos e consórcios (externo)

– Estrutura metálica – externo

– Materiais esportivos

– Roupas infantis

Vagas PARA PCD (Pessoa com deficiência)

Ajudante de serviços gerais

Ajudante de operação – Fiação

Analista contábil Pl

Analista de redes e dados

Analista Fiscal Jr

Analista de suporte Jr

Analista de suporte TI

Atendente

Auxiliar administrativo

Auxiliar de controle – Prod. Agrícolas

Assistente técnico de alimentos

Auxiliar de controle administrativo

Eletricista de manutenção industrial

Empacotador (mercado)

Encarregado Setor de Tributação

Engenheiro Agrônomo

Engenheiro Químico

Laboratorista industrial

Motorista – CNH C

Projetista

Soldador

Técnico Agropecuário

Técnico Eletromecânica

Técnico Segurança do Trabalho

Torneiro Mecânico

Zelador

OBS: Agência do Trabalhador estará em recesso de 23/12/2022, às 13h, a 2/1/2023, às 13h30