Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quinta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta quinta-feira (19/08/2021). Atendimento das 8h às 11h e das 13h30 às 17h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Agende seu horário para Vagas ou Seguro Desemprego: www.justica.pr.gov.br/Trabalho

Evite aglomeração: Agende seu horário pela internet: agendamento busca de emprego

Confira as vagas:

Açougueiro

Assistente administrativo

Atendente de lanchonete

Atendente de loja

Auxiliar de cozinha salgadeira

Auxiliar de carga e descarga

Auxiliar de eletricista industrial

Auxiliar de produção

Auxiliar de produção Seara

Auxiliar de produção Unitá

Caixa no comércio

Consultor de vendas

Cozinheira de restaurante

Dentista Clinico Geral e especialista

Desenvolvedor de java

Eletricista industrial

Encarregado de hortifruti

Estagiário em Engenharia Civil

Estoquista

Fiscal de caixa

Garçom

Gerente de sorveteria

Instalador de alarme

Lavador de carros

Marceneiro

Mecânico de automóveis

Mecânico de manutenção industrial

Mecânico Diesel

Mecânico de linha pesada

Mecânico eletricista de automóvel

Metalúrgico

Motorista de caminhão

Operador de rolo compactador

Operador de motoniveladora

Operador de prensa hidráulica

Operador de retroescavadeira

Padeiro

Pedreiro

Repositor atendente

Servente

Técnico automotivo

Técnico de reparos e instalação de fibra óptica

Técnico de segurança no trabalho

Trabalhador Rural

Vendedor de consórcio

Vendedor em loja de tintas

Vendedor interno

Vendedor pracista

Vidraceiro

Vigia

VAGA PARA PCD – Pessoa com deficiência

Analista de custos

Auxiliar administrativo

Auxiliar de controle de veículos

Auxiliar de limpeza

Copeira

Instrumentista