Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quinta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta quinta-feira (15/07/2021). Atendimento das 8h às 11h e das 13h30 às 17h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Agende seu horário para Vagas ou Seguro Desemprego: www.justica.pr.gov.br/Trabalho

Evite aglomeração: Agende seu horário pela internet: agendamento busca de emprego

Confira as vagas:

Ajudante de carga e descarga

Ajudante de eletricista

Atendente de lanchonete

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cozinha Industrial

Auxiliar de padeiro

Auxiliar técnico em informática

Auxiliar de tintureiro

Carpinteiro

Chapeiro/Chapista de lanchonete

Consultor de vendas

Cozinheira industrial

Designer Gráfico

Estoquista

Instalador de alarme

Lavador de carro

Marceneiro

Mecânico de automóvel

Mecânico Diesel

Mecânico de instalações industriais

Montador de móveis

Motorista de caminhão

Padeiro

Promotor de vendas

Recepcionista de hotel

Recepcionista de pet shop

Soldador

Técnico em edificações

Tecelão de malhas

Telemarketing

Vendedor de colchões

Vendedor de consórcio

Vendedor de serviços

Vendedor externo de cosméticos

Vendedora interno

Vagas para PCD (Pessoa com deficiência)

Analista de redes e comunicação de dados

Analista de gestão de projetos TI

Analista de banco de dados

Auxiliar de controle de transportes

Analista de sistemas

Auxiliar de treinamento

Ajudante de operador na fiação de algodão

Auxiliar no controle de vendas