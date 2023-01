Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quinta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta quinta-feira (12/01/2023). Horário de atendimento, das 8h às 13h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Açougueiro

Ajudante de motorista

Almoxarife

Auxiliar administrativo

Auxiliar de departamento comercial

Auxiliar de estoque

Auxiliar de escritório contábil

Auxiliar de linha de produção – JBS

Auxiliar de linha de produção – UNITA

Auxiliar de linha de produção masc.

Auxiliar de higienização masc.

Caseiro – Casal

Cuidadora

Auxiliar de seguros

Dentista- sem experiência

Ensacador

Faxineira – meio período

Inspetor de qualidade

Metalúrgico

Mecânico de automóveis

Montador/entregador de móveis

Montador industrial

Motorista entregador de transportadora – hab. B com veículo próprio

Motorista entregador frigorifico com exp.

Operador de empilhadeira noturno

Operador de máquinas

Operador de caldeira com experiência

Recepcionista

Soldador

Técnico em segurança do trabalho (Iretama)

Terapeuta educacional – Cianorte

VENDAS

Armarinhos

Agropecuária

Ótica

Planos de telefonia

Material de construção

Vestuário infantil