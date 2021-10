Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quinta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta quinta-feira (7/10/2021). Atendimento das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

• Ajudante de carga e descarga

• Assessor comercial

• Atendente de balcão

• Auxiliar de confeitaria

• Auxiliar de dentista

• Auxiliar de padeiro

• Auxiliar de produção (fabricação e móveis)

• Auxiliar de produção Seara

• Auxiliar de produção Unitá

• Auxiliar de pessoal (Escritório)

• Auxiliar em saúde bucal

• Borracheiro

• Caixa no comércio

• Carpinteiro

• Confeiteira

• Consultor de vendas

• Cozinheiro (à la carte)

• Cuidadora (noite)

• Garçom/garçonete

• Marmorista montador

• Mecânico de automóvel

• Mecânico de caminhões

• Mecânico de suspensão

• Motorista de caminhão

• Padeiro

• Pizzaiolo

• Professor de inglês

• Projetista

• Repositor de mercadorias

• Serviços gerais

• Soldador linha pesada

• Soldador/Montador industrial

• Vendedor de crédito e financiamento

• Vendedor de cursos e treinamento

• Vendedor interno

• Vendedor interno (pneus)