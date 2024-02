Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quinta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta quinta-feira (08/02/2024). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante de carga e descarga

Ajudante de motorista

Agente de campo (temporária)

Arte- finalista (designer gráfico)

Atendente de balcão

Atendente de lanchonete

Atendente de marketing

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de controle operacional (temporário)

Auxiliar de dentista

Auxiliar de escritório

Auxiliar de manutenção

Auxiliar de mecânico automóveis

Auxiliar mecânico de roçadeira

Auxiliar de pizzaiolo

Aux. de produção

Aux. de produção (temporária)

Aux. de produção – Frigorífico

Aux. de produção – JBS

Aux. de produção – Unita

Auxiliar de prótese dentária

Auxiliar de saúde bucal

Auxiliar financeiro

Auxiliar técnico de montagem (roadie)

Carpinteiro

Caseiro

Chapeira

Consultor de vendas

Cozinheira

Coletor (coleta seletiva)

Comprador de peças

Copeira hotel

Empacotador

Empregada doméstica

Eletricista

Eletricista de instalações

Eletricista industrial

Estoquista

Farmacêutico

Garçom

Instalador de rede internet

Instrutor de libras

Lavador de bombonas

Lavador de veículos

Mecânico (automóveis)

Mecânico(caminhão)

Mecânico eletricista auto

Mecânico industrial

Mecânico montador

Mecânico de roçadeira

Motorista de caminhão frigorífico

Operador de telemarketing

Padeiro

Promotor de vendas

Recepcionista secretaria

Rebobinador de motor elétrico

Serviços gerais

Serviços gerais (temporário)

Soldador

Técnico de enfermagem

Técnico segurança do trabalho

Técnico de vendas

Vendedor de consórcios

Vendedor interno

Vendendo externo

(Vagas para supermercado)

Açougueiro

Auxiliar de açougueiro

Auxiliar de confeiteiro

Auxiliar de depósito

Balconista

Empacotador

Operador de caixa

Padeiro

Repositor

(Vagas PCD – Pessoa com deficiência)

Ajudante de serviços gerais

Analista contábil

Analista de crédito Jr.

Analista de sistemas

Assistente administrativo

Auxiliar administrativo

Auxiliar de almoxarifado

Eletricista de manutenção eletrotécnica e eletromecânica

Laboratorista industrial

Empacotador

Engenheiro mecânico

Mecânico manutenção de veículos pesados

Motorista

Movimentador de mercadorias

Operador de máquina pesada

Projetista

Técnico de manutenção eletrotécnica e eletromecânica

Técnico manutenção de computadores

Telefonista

Vigilante

Zelador