Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quinta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta quinta-feira (2/06/2022). Atendimento 08h às 11h e das 13h30 às 16h30. À tarde, Seguro desemprego até 16h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

• Ajudante de instalador de fibra óptica

• Almoxarife (obras)

• Auxiliar administrativo

• Atendente de lanchonete

• Atendente de lanchonete/padaria

• Auxiliar de almoxarifado

• Auxiliar de confeitaria

• Auxiliar de cozinha

• Auxiliar de pizzayolo

• Auxiliar de produção (estamparia)

• Auxiliar de produção (FRIGORÍFICO)

• Auxiliar de produção (10 vagas – Unitá)

• Auxiliar de produção (80 vagas Seara)

• Barista

• Carpinteiro

• Caseiro

• Chapeiro de lanchonete

• Consultor/Representante (cosméticos)

• Ferramenteiro

• Gerente de restaurante

• Latoeiro (veículos)

• Mecânico de ônibus

• Montador de móveis planejados

• Motorista de Caminhão

• Orientador de atividades

• Pedreiro

• Servente de pedreiro

• Supervisor de vendas

• Técnico de instalação de fibra óptica

• Técnico em informática (cabeamento)

• Técnico em manutenção elétrica

• Vendedor entregador (retífica)

• Vendedor externo (formaturas)

• Vendedor externo (motos e consórcios)

• Vendedor externo (produtos alimentícios)

• Vendedor porta a porta

Vagas para Pessoa com Deficiência (PcD)

• Ajudante de operador na fiação de algodão

• Ajudante de serviços gerais

• Analista de banco de dados

• Analista de sistemas

Eletricista de manutenção industrial

• Secretária

• Técnico agrícola

• Zeladora (a)