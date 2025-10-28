Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quarta-feira
A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta quarta-feira (29). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.
Confira as vagas:
Analista de compras
Analista fiscal
Assessor de parcerias Júnior
Assistente administrativo
Assistente de logística
Assistente de RH
Assistente de vendas
Atendente balconista
Atendente de farmácia
Atendente de lanchonete
Atendente de lojas
Auxiliar administrativo
Auxiliar contábil
Auxiliar de compras
Auxiliar de confeitaria
Auxiliar de eletrotécnica
Auxiliar de escritório
Auxiliar de ensaque
Auxiliar de estoque
Auxiliar de expedição
Auxiliar de farmácia de manipulação
Auxiliar de limpeza
Auxiliar de logística
Auxiliar de manutenção industrial
Auxiliar de mecânico automóvel
Auxiliar de mecânico desmontador
Auxiliar de op. de moinho de trigo
Auxiliar de produção
Aux. de produção – GTFoods
Aux. de produção – JBS/ SEARA
Aux. de produção – UNITA/ COPACOL
Caldeireiro montador
Carpinteiro
Chapeiro lanchonete
Confeiteira
Consultor de vendas
Controlador de acesso
Cozinheira
Cuidador de idosos
Desenvolvedor full stack
Desossador
Eletricista
Eletricista auxiliar
Faxineiro
Garçonete
Gerente de atendimento
Inspetor de qualidade frigorífico
Lavador de veículos
Mecânico de caminhão
Mecânico de ônibus
Mecânico eletricista automóveis
Mecânico montador
Monitor de câmeras segurança
Motorista de caminhão
Motorista de caminhão frigorífico lombador
Motorista de guincho
Motorista entregador
Operador de caixa
Operador de negócios
Pedreiro
Recepcionista
Recepcionista de hotel
Salgadeira
Serventes de obras
Serviços gerais
Soldador
Supervisor de atendimento
Suporte técnico fibra ótica
Técnico de enfermagem
Técnico de refrigeração ar condicionado
Tecnico de TI
Vendedor externo
Vendedor interno
Zelador
* Vagas para supermercado
Açougueiro
Auxiliar de depósito
Empacotador
Operador de caixa
Repositor
* Vagas exclusivas PCD (Pessoa com Deficiência)
Empacotador
Leiturista
Monitor de ressocialização
Recepcionista
Vigia