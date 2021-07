Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quarta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta quarta-feira (28/07/2021). Atendimento das 8h às 11h e das 13h30 às 17h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Agende seu horário para Vagas ou Seguro Desemprego: www.justica.pr.gov.br/Trabalho

Evite aglomeração: Agende seu horário pela internet: agendamento busca de emprego

Confira as vagas:

Açougueiro

Arte finalista

Assistente contábil

Atendente de lanchonete

Auxiliar de cozinha salgadeira

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de linha de produção (Unitá)

Auxiliar de escritório

Auxiliar de padeiro

Bibliotecária

Eletricista industrial

Escritor Fiscal

Garçom

Gerente operacional – Lanchonete

Mecânico de automóveis

Mecânico industrial

Metalúrgico

Montador de granito

Motorista de aplicativo

Padeiro

Pedreiro

Promotor de vendas

Representante comercial

Servente de obras

Técnico de enfermagem

Técnico em edificações

Técnico de manutenção em Data center

Topógrafo

Vendedor de colchões

Vendedor interno (agropecuária)

Vendedor externo

Vendedor externo de cosméticos

Vendedora interno