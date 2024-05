Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quarta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta quarta-feira (15/05/2024). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Acabador e montador e montador de granito

Ajudante confecção de roupas

Assessor comercial

Assistente de vendas

Atendente de lanchonete

Atendente de telemarketing

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de eletricista

Auxiliar de escritório

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de mecânico oficina

Auxiliar de metalúrgico

Auxiliar de produção

Aux. de produção – Frigorífico

Aux. de produção – JBS

Aux. de produção – Unita

Auxiliar de soldador

Auxiliar de pizzaiolo

Auxiliar de tapeceiro

Auxiliar financeiro

Balconista

Caixa de bar

Caixa de loja

Caldeirista

Camareira

Chapeira

Costureira

Consultor de vendas

Controlador de acesso

Cozinheira

Eletricista industrial

Eletrotécnico

Empregada doméstica

Farmacêutico

Frentista

Garçom

Instalador de alarme

Inspetor de qualidade

Jardineiro

Lavador de bombona

Lavador de veículos

Mecânico (automóveis)

Mecânico caminhão

Mecânico eletricista auto

Mecânico industrial

Mecânico moto

Mecânico montador

Motorista de caminhão frigorífico

Motorista caminhão truck

Motorista entregador CNH A/B

Motorista entregador CNH C

Operador de financiamento

Operador de guindaste

Operador de máquina Madeira

Operador de moto serra

Operador de retroescavadeira

Padeiro

Pedreiro

Pizzaiolo

Promotor de vendas

Rebobinador de motor elétrico

Recepcionista secretaria

Serralheiro

Servente de obras

Serviços gerais

Supervisor de expedição frigorífico

Supervisão de operações frigorífico

Supervisor de vendas

Técnico de refrigeração

Técnico em edificações

Técnico segurança do trabalho

Vendedor interno

Vendendo externo

Zeladora

(Vagas de estágio – trazer currículo )

Administração

Contábeis

Economia

(Vagas para supermercado)

Auxiliar de açougueiro

Empacotador

Operador de caixa

Repositor