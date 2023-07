Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quarta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta quarta-feira (12/07/2023). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante de afiação

Ajudante de pintor de produção

Atendente balconista

Atendente de esfirraria

Auxiliar administrativo

Auxiliar contábil

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de expedição

Aux. de produção – frigorífico

Aux. de produção – JBS

Aux. de produção – Unitá

Auxiliar técnico de refrigeração

Caixa de farmácia

Caldeireiro montador

Consultor de vendas

Cuidadora de crianças

Cuidadora final de

semana

Doméstica

Estoquista

Farmacêutico

Gerente de loja

Gerente de Ótica

Inspetor de alunos

Mecânico Diesel

Mecânico moleiro

Mecânico de suspensão

Mecanico de motos

Metalúrgico calheiro

Motorista de caminhão basculante

Motorista de caminhão frigorífico

Motorista entregador furgão

Operador de caldeira

Operador de empilhadeira

Pedreiro

Pizzaiolo

Porteiro

Professor de inglês

Recepcionista de clínica

Recepcionista auto elétrica

Recepcionista de hotel

Representante comercial mat. construção

Serviços gerais

Soldador aço

Soldador Tig

Telemarketing

Topógrafo

Vendedor tintas com exp.

Vendedor loja de variedades

Vendedor energia solar

Vendedor planos de saúde

Vidraceiro

Zeladora

VAGAS PARA PCD (Pessoa com deficiência)

Ajudante de mecânico e manutenção

Ajudante de serviços gerais

Almoxarife

Analista contábil

Analista de inteligência e negócios trainee

Analista de suporte e sistemas

Armazenista de produção

Assistente administrativo

Assistente de produção de fios

Assistente técnico de alimentos

Auditor interno

Auxiliar administrativo

Auxiliar de enfermagem do trabalho

Auxiliar de controle

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de laboratório industrial

Auxiliar de mecânico

Auxiliar de qualidade

Auxiliar técnico de manutenção eletrônica

Caixa

Eletricista de manutenção industrial

Emissor de passagens

Engenheiro civil

Engenheiro de dados

Engenheiro mecânico

Laboratorista industrial

Mecânico industrial

Médico veterinário

Motorista habilitação D

Movimentador e mercadorias

Padeiro

Técnico de pesquisa e desenvolvimento

Técnico e manutenção eletrônica

Trabalhador Rural

Torneiro mecânico

Vigilante

Zelador

(Vagas PCD para Luiziana)

Movimentador de mercadorias

Auxiliar administrativo