Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta quarta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta quarta-feira (04/05/2022). Atendimento das 08h às 11h30 e das 13h30.as 17h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Açougueiro

Arte-finalista

Atendente de lanchonete/padaria

Atendente de loja

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo RH

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de mecânico

Auxiliar de produção (10 vagas – Unitá)

Auxiliar técnico de informática

Auxiliar de Instalador de sistemas de segurança

Balanceiro

Consultor de vendas

Cozinheira de hotel

Cozinheira de restaurante

Doméstica

Enfermeira (experiência em UTI)

Frentista (fem)

Frentista/caixa (masc)

Garçom

Governanta

Lavador de peças (oficina)

Trabalhador rural (caseiro)

Trabalhador rural maquinista

Vendedora (produtos naturais)

Vendedora (eletros)

Vendedor de serviços

Vendedor porta a porta (planos de Internet)

Vagas para PCD (Pessoa com deficiência)

Ajudante de mecânico de manutenção industrial

Analista de sistemas

Vigilante