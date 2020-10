Colégio Vila Militar Unicampo está com as matrículas abertas

O Colégio Vila Militar (CVM) Unicampo, localizado em Campo Mourão, já está com as matrículas abertas e a unidade está preparando diversas novidades para o próximo ano letivo. O colégio pretende passar a oferecer curso preparatório para quem quer seguir a carreira militar, aulas de música e de empreendedorismo.

Embora ainda não exista uma data definida para a reabertura das escolas após a pandemia de Covid-19, o CVM Unicampo está se preparando para quando for possível o retorno das atividades presenciais. Foram colocados tapetes higienizadores em todas as entradas e corredores, frascos de álcool gel estão disponíveis em todos os espaços, os bebedouros foram lacrados e os alunos deverão levar garrafas individuais para água, os espaços destinados ao

convívio coletivo foram demarcados para garantir o distanciamento social, as máscaras se tornaram obrigatórias durante todo o tempo de permanência no colégio e, se possível, acompanhadas de viseiras.

De acordo com subtenente Mauro Fernandes de Souza, diretor-comandante da unidade, o objetivo é que os alunos lembrem a todo o momento as medidas de prevenção ao novo coronavírus. “A ideia é reforçar todas as medidas de prevenção e oferecer aos pais e alunos uma consciência mais segura de cuidados que, a partir de agora, serão para a vida toda”, enfatiza.

Ele comenta que o protocolo de retomada das aulas segue todas as recomendações dos órgãos de saúde e que a equipe pedagógica está em constante comunicação com os alunos e professores. “Todas as mudanças geram algum tipo de incerteza e insegurança, mas os alunos e pais estão sendo acompanhados e informados de todos os passos. Acreditamos que, no momento do retorno, será um processo tranquilo e equilibrado”, afirma.

Disciplina, valores e aprendizagem integrados

De acordo com a diretora pedagógica, Andrea Ribeiro Avelar, o Colégio Vila Militar é uma unidade de ensino diferenciada e que oferece diversos atrativos para os pais e alunos em relação aos demais colégios. Ela cita como exemplos a equipe docente com titulação superior a exigida pelo MEC, aulas remotas síncronas, plataforma de estudos virtuais, monitoria presencial escalonada e espaço de sala de aula amplo. “Nós acreditamos que disciplina,

valores e aprendizagem devem estar integrados. Nossa filosofia se baseia na preparação para a vida, excelência na qualidade do ensino e treinamento físico”, destaca.

Vagas para Ensino Fundamental e Médio

O CVM Unicampo oferece vagas para estudantes do 6° ao 9° ano Ensino Fundamental II e do 1° ao 3° do Ensino Médio.

Matrículas abertas

Para efetivar a matrícula é necessário apresentar RG e CPF do aluno e do responsável, comprovante de vinculo no caso de convênio, comprovante de residência atualizado, declaração de transferência e histórico escolar.

O CVM Unicampo fica na Via Rosalina Maria dos Santos, 927, bairro Área Urbanizada I. Mais informações pelo telefone (44) 3016-7100 ou pelo WhatsApp: (44) 99748-0880..

Colégios Vila Militar

A primeira unidade do Colégios Vila Militar nasceu em 2018, em Curitiba, e hoje já tem 668 alunos matriculados do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º do Ensino Médio. Em apenas dois anos, a capital paranaense ganhou mais uma unidade e outras cinco escolas foram instaladas em cidades do interior do estado. Os Colégios Vila Militar são administrados pela Associação Vila Militar, entidade de classe dos policiais militares do Paraná que conta com

mais de 20 mil sócios. O CVM consolida-se atualmente como a maior rede de ensino militar privada do sul do Brasil, mas com uma organização muito maior do que colégios neste formato que existem em outras regiões do país.