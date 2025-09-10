Centro Universitário Integrado faz mutirão de atendimento oftalmológico gratuito no dia 13

O Centro Universitário Integrado, em parceria com a Barboza Saab Oftalmologia, realiza em Campo Mourão o 5º Mutirão de Atendimento Oftalmológico gratuito para crianças de 0 a 6 anos. A ação acontece nesta sexta-feira (13), das 9h às 13h, no espaço do Integrado no Família Shopping (Rodovia Avelino Piacentini, nº 90). O objetivo é conscientizar sobre o retinoblastoma, tipo de câncer ocular infantil cuja detecção precoce eleva as chances de cura, e oferecer testes gratuitos de triagem visual, realizados por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

A iniciativa faz parte do projeto social Olhar Cidadão, idealizado pelo Dr. Fernando Dlugosz em 2021, que desde então já beneficiou mais de 350 crianças por meio de mutirões de saúde ocular. Soma-se a ele o projeto nacional “De Olho nos Olhinhos”, atualmente em sua quarta edição, que atua em duas frentes principais, conscientização da população sobre o retinoblastoma e dias especiais de atendimento, com a realização de 88 eventos em todo o Brasil.

Os atendimentos serão conduzidos pela médica oftalmologista Dra. Bárbara Barboza, da Barboza Saab Oftalmologia, com o apoio dos acadêmicos da Liga Acadêmica de Oftalmologia do Integrado (LAOFTI). Os estudantes estarão disponíveis no estande para orientações e esclarecimentos às famílias que comparecerem ao local.

“O objetivo da iniciativa é promover informação e conscientização sobre a importância do cuidado com a visão na primeira infância, especialmente na prevenção e detecção precoce do retinoblastoma e de outras doenças oculares que podem comprometer o desenvolvimento visual”, explica a oftalmologista e professora do Centro Universitário Integrado, Dra. Bárbara Evelin Gonçalves Barboza.

Durante o evento serão realizados gratuitamente testes de triagem, como o exame de acuidade visual, feito com a tabela de Snellen e o teste do reflexo vermelho, que, por meio de flashes, procura a leucocoria (um reflexo esbranquiçado no olho), um dos principais sinais do retinoblastoma.

O retinoblastoma é o tumor ocular mais comum na infância, com cerca de 400 novos casos por ano no Brasil, sendo que dois terços dos casos ocorrem em crianças com menos de 2 anos. Quando diagnosticado precocemente, a taxa de cura pode chegar a 90%, mas aproximadamente 50% dos casos no país são detectados tardiamente, e 15% chegam a estágio avançado.

Dificuldades oculares frequentes na infância

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) estima que cerca de 25% das crianças em idade escolar apresentam algum tipo de problema de visão. Entre as alterações mais frequentes estão os erros de refração, como:

Miopia: dificuldade para enxergar de longe;

Hipermetropia: dificuldade para enxergar de perto;

Astigmatismo: visão embaçada ou distorcida, independentemente da distância.

Essas condições, quando não detectadas e tratadas precocemente, podem comprometer não somente o conforto visual, mas também o aprendizado, o desenvolvimento social e o desempenho cognitivo das crianças. Afinal, é na primeira infância que acontecem as principais descobertas sensoriais.

“Os olhos estão entre os órgãos que mais passam por transformações significativas. O desenvolvimento visual da criança ocorre desde o nascimento até aproximadamente os 7 anos. Por isso, o acompanhamento oftalmológico regular é fundamental para garantir que esse processo aconteça de forma saudável”, reforça a Dra. Bárbara Barboza.

Sinais de alerta para os pais

Segundo a oftalmologista. Bárbara Barboza, identificar problemas visuais na infância nem sempre é fácil, já que muitas crianças não conseguem relatar as dificuldades. Por isso, observar mudanças de comportamento é essencial.

Quando a criança apresenta queda no rendimento escolar, evita atividades de leitura ou reclama constantemente de cansaço, pode ser um indício de dificuldade de visão. Outro sinal importante é o hábito de aproximar muito os objetos do rosto ou de se posicionar muito perto da televisão.

“Esses sinais, quando percebidos precocemente, permitem um diagnóstico mais rápido e aumentam as chances de tratamento eficaz. A triagem realizada em mutirões como o ‘De Olho nos Olhinhos’ ajuda a orientar os pais e reforça a importância da avaliação oftalmológica regular”, orienta a oftalmologista.

Serviço

O que: Projeto social de orientação e triagem em saúde ocular infantil no Família Shopping (Campo Mourão), idealizada pelo Centro Universitário Integrado.

Quando: 13 de setembro, das 9h às 13h.

Onde: Família Shopping, (Rod. Avelino Piacentini, n.º 90).

Quem: Dra. Bárbara Barboza e acadêmicos da LAOFTI.

Como: Atividade gratuita, sem agendamento; oferecida por ordem de chegada.

Mais informações: https://www.deolhonosolhinhos.org/