Acicam faz avaliação positiva de retorno de atividades do comércio

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) fez uma avaliação positiva desses primeiros dez dias de reabertura do comércio após a paralisação de mais de 20 dias como medida de prevenção ao novo coronavírus.

O presidente do órgão, Alcir Rodrigues da Silva disse que o movimento começa a aumentar gradativamente e espera dias melhores na semana que antecede o Dia das Mães – 2º domingo de maio. “O movimento já começa a acontecer de forma gradativa e esperamos que as coisas melhorem a partir desta semana, principalmente com melhores vendas no início de maio, pelo dia das Mães”, disse ele.

Mesmo com horário reduzido (10h às 16h) os empresários estão todos se adequando, segundo Rodrigues, modificando planejamento que tinham para 2020, o sistema de marketing de cada um e reanalisando o quadro. O presidente da Acicam lembra que todos estão adotando todas as medidas de segurança exigidas pelo município.

“As empresas estão atuando com capacidade reduzida e com seus colaboradores utilizando as medidas de segurança de forma que todos, inclusive o cliente se sinta protegido contra essa doença. Além da máscara, todos adotaram a higienização com álcool em gel. O importante é que as empresas estão cumprindo rigorosamente as orientações repassadas pelos órgãos de Saúde.”