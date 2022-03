Homem leva grande prejuízo ao ter pochete furtada com R$ 10 mil, em Peabiru

Um homem levou um grande prejuízo ao ter a sua pochete furtada enquanto estava na praça de alimentação de um supermercado, em Peabiru. A vítima acionou a Polícia Militar por volta das 22h de ontem, e informou que estava no local com a família e esqueceu a pochete em um dos brinquedos (máquina de jogos).

Ao chegar em outro brinquedo, percebeu o esquecimento e voltou rapidamente ao local, quando percebeu que haviam furtado sua bolsa contendo R$ 10.000,00. O dinheiro ele havia recebido num acerto trabalhista.

A vítima chegou a verificar com funcionários para olhar as imagens das câmeras, porém foi informado que apenas a empresa de monitoramento, com sede em Maringá, teria acesso às imagens.