Homem encontrado morto foi assassinado com uma foiçada em Luiziana

Poucas horas após localizar o corpo de um homem em estado de putrefação na residência onde ele morava na cidade de Luiziana, a polícia fez a identificação e prendeu uma pessoa suspeita de participação no assassinato da vítima. Uma foice foi apreendida na local.

A vítima foi identificada por Dirceu José de Oliveira, 49 anos. O corpo estava dentro de sua residência, localizada na rua Alcides Pilan. Vizinhos sentiram um forte odor que vinha de dentro da residência e chamaram a Polícia Militar.

O corpo foi localizado já em estado de putrefação, sinal que já estava morto há alguns dias. “Verificamos que o corpo já estava em estado de putrefação e acionamos a Polícia Civil e a Criminalística para iniciar as investigações”, disse o Cabo Mendes, comandante do destacamento da PM de Luiziana.

A Policia Civil e criminalística estiveram no local e encontraram uma foice na residência. Com base em algumas informações, a Policia Militar prendeu um homem que foi visto na residência da vítima. Ele contou que outro individuo havia matado Dirceu com um golpe de foice.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Campo Mourão. A Policia Civil e PM de Luiziana estão em diligências com o objetivo de localizar os demais envolvidos no crime.

Com informações e foto: Luiziana Notícias