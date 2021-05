Santa Casa de Beltrão mantém 11 pacientes à espera de UTI

O Hospital Santa Casa de Engenheiro Beltrão está com onze pacientes em estado grave, na fila de espera por leitos de UTI. O problema é que com a disparada de casos em toda a região, os hospitais de referência, em Campo Mourão e Goioerê, não dispõem de vagas, assim como o ocorre em outras cidades do estado.

A situação é preocupante, porque em Engenheiro Beltrão também houve um grande aumento de novos casos nos últimos dias. A secretária de Saúde, Mariza Teixeira, disse que a situação desses onze pacientes que aguardam transferência é bastante crítica.

“Eles estão usando oxigênio e aguardando vagas, mas que sabemos não existem, no momento. Pelo menos dois se forem transferidos deverão se intubados. É uma situação muito crítica”, lamentou Mariza.

Segundo ela, dos onze pacientes, um é morador de Quinta do Sol, e o restante, de Engenheiro Beltrão. Devido ao aumento da demanda, o atendimento exclusivo para casos de covid foi ampliado, das 7 horas da manhã às 19 horas, em Engenheiro Beltrão.

“Estamos com dois médicos, atendendo 12 horas por dia, em dois turnos. A intenção é manter o monitoramento, com atendimento prolongado em casa para evitar que essas pessoas cheguem ao ponto de internamento, pois não temos vagas”, afirma ela.