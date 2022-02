Homem morre na Santa Casa após ser ferido com uma facada na Vila Rural

Um homem de 46 anos, identificado por Ilesio Nunes de Oliveira, morreu na manhã de hoje na Santa Casa de Campo Mourão, após ser esfaqueado no abdômen na noite de ontem. Segundo informações preliminares, ele seria morador na Vila Rural, onde estaria participando de uma festa em família quando acabou se envolvendo em uma confusão.

Os detalhes da ocorrência ainda estão sendo apurados pela polícia, pois após ser esfaqueada a vítima foi encaminhada por familiares ao hospital Santa Casa, onde só então a Polícia Militar foi informada do ocorrido, por volta meia noite.

Segundo a PM, o homem estava em total estado e embriaguez e não soube repassar mais informações aos policiais sobre a motivação e autoria da agressão. Testemunhas relataram para a PM que a vítima morava na Vila Rural e momentos antes estaria fazendo uso de bebida alcoólica juntamente com uma mulher.

Ela, no entanto, não soube esclarecer o que teria acontecido no local. Oliveira recebeu o atendimento no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta sexta-feira. Foi o primeiro homicídio do ano em Campo Mourão.