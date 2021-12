Homem fere mulher a tiro e acaba espancado em Araruna

Após atirar na mulher, com quem está em processo de separação, um homem de 51 anos foi brutalmente espancado por populares, no distrito de São Vicente, em Araruna. A mulher levou um tiro no rosto e ele foi internado no hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, com várias escoriações, e suspeita de fratura.

A tentativa de homicídio ocorreu na noite deste sábado, quando o agressor, que mora em Campo Mourão foi até a casa da mãe de sua mulher, onde ela se encontrava, em São Vicente.

Portando uma pistola 9mm, ele atirou no rosto da vítima e ao tentar efetuar outro disparo a arma falhou. Foi então que testemunhas o agrediram violentamente e o amarraram até a chegada da PM.

A mulher estava ferida, mas consciente. Ela levou a equipe PM até o interior do terreno do imóvel onde o acusado estava contido e com diversas escoriações pelo do corpo e possivelmente fraturas e lesões no crânio.

Os policiais solicitaram a presença do Samu e ambos foram conduzidos para atendimento médico. A pistola usada na tentativa de homicídio, alimentada com carregador com 15 munições intactas e um estojo deflagrado foi apreendida.

Em seguida os policiais foram até à residência do acusado, na rua São Carlos, localizado no Jardim Florida, em Campo Mourão, onde localizaram dois tabletes de maconha pesando aproximadamente 243 gramas e uma porção de cocaína.

No armário da cozinha havia ainda uma colméia contendo 14 munições de calibre 9 mm e sete munições de calibre 38. O homem continua internado, mas após receber alta será encaminhado para a delegacia. A arma de fogo, munições e drogas foram entregues na 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para a lavratura do flagrante delito.